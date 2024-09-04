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Максим Орешкин рассказал о поездке в такси эконом-класса во Владивостоке

Ведомости

Замглавы администрации президента Максим Орешкин проехался по Владивостоку на такси эконом-класса, поговорил с таксистом и «узнал много нового» о положении дел в городе. Об этом он сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам чиновника, недовольство со стороны таксиста вызвал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано, и так далее. Вот, я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить», – сказал Орешкин.

4 сентября Путин осмотрел площадку для строительства верфи во Владивостоке. К участку для новой верфи в бухте Промежуточная глава государства отправился на катере. Его сопровождали губернатор Приморского края Кожемяко, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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