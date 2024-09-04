Максим Орешкин рассказал о поездке в такси эконом-класса во Владивостоке
Замглавы администрации президента Максим Орешкин проехался по Владивостоку на такси эконом-класса, поговорил с таксистом и «узнал много нового» о положении дел в городе. Об этом он сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам чиновника, недовольство со стороны таксиста вызвал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано, и так далее. Вот, я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить», – сказал Орешкин.
4 сентября Путин осмотрел площадку для строительства верфи во Владивостоке. К участку для новой верфи в бухте Промежуточная глава государства отправился на катере. Его сопровождали губернатор Приморского края Кожемяко, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.