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Летевший из Москвы в Стамбул самолет внезапно сел в Варшаве

Ведомости

Самолет Airbus A320 авиакомпании Pegasus, летевший из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Рейс PC389 был задержан почти на пять часов и вылетел из «Внуково» в 19:58 мск (вместо 15:05). Спустя чуть более двух часов самолет приземлился в Варшаве.

Причина незапланированной посадки неизвестна. Официальных комментариев авиаперевозчика пока нет. Согласно данным Flightradar24, самолет покинул варшавский аэропорт в 04:44 мск и приземлился в Стамбуле в 6:32 мск.

18 июля самолет Boeing 777 индийской авиакомпании Air India, выполняющий рейс Дели – Сан-Франциско, запросил посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. На борту находились 243 пассажира. На следующий день в Красноярск прибыл резервный самолет Air India, пассажиры продолжили путь в Сан-Франциско.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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