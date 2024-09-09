Летевший из Москвы в Стамбул самолет внезапно сел в Варшаве
Самолет Airbus A320 авиакомпании Pegasus, летевший из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Рейс PC389 был задержан почти на пять часов и вылетел из «Внуково» в 19:58 мск (вместо 15:05). Спустя чуть более двух часов самолет приземлился в Варшаве.
Причина незапланированной посадки неизвестна. Официальных комментариев авиаперевозчика пока нет. Согласно данным Flightradar24, самолет покинул варшавский аэропорт в 04:44 мск и приземлился в Стамбуле в 6:32 мск.
18 июля самолет Boeing 777 индийской авиакомпании Air India, выполняющий рейс Дели – Сан-Франциско, запросил посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. На борту находились 243 пассажира. На следующий день в Красноярск прибыл резервный самолет Air India, пассажиры продолжили путь в Сан-Франциско.