Направлявшийся из Дели в Сан-Франциско самолет экстренно сел в Красноярске
Самолет Boeing 777 индийской авиакомпании Air India, выполняющий рейс Дели – Сан-Франциско, запросил посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Российские авиационные диспетчеры оказали помощь экипажу. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ Артем Кореняко.
«В 19:52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Через пять минут лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Решение о незапланированной посадке командир воздушного судна принял около 18:30 мск на высоте примерно 11 км. По предварительным данным, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.
12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье произошло крушение самолета Sukhoi Superjet-100. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что борт выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Находившиеся в нем два пилота и штурман погибли. 16 июля «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писали, что самолет, по предварительной информации, мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check).