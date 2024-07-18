Направлявшийся из Дели в Сан-Франциско самолет экстренно сел в Красноярске

12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье произошло крушение самолета Sukhoi Superjet-100. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что борт выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Находившиеся в нем два пилота и штурман погибли. 16 июля «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писали, что самолет, по предварительной информации, мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check).