Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Направлявшийся из Дели в Сан-Франциско самолет экстренно сел в Красноярске

Ведомости

Самолет Boeing 777 индийской авиакомпании Air India, выполняющий рейс Дели – Сан-Франциско, запросил посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Российские авиационные диспетчеры оказали помощь экипажу. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ Артем Кореняко.

«В 19:52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Через пять минут лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Решение о незапланированной посадке командир воздушного судна принял около 18:30 мск на высоте примерно 11 км. По предварительным данным, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.

12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье произошло крушение самолета Sukhoi Superjet-100. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что борт выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Находившиеся в нем два пилота и штурман погибли. 16 июля «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писали, что самолет, по предварительной информации, мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check).

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных