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Выплата остатков средств из маткапитала до 10 000 рублей начнется с сентября

В июле с таким предложением выступил Владимир Путин
Ведомости

Гражданам России с сентября выплатят остатки средств из материнского капитала до 10 000 руб., сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас принято решение и буквально на днях начнется выдача остатков средств маткапитала до 10 000 руб.», – сказал он, добавив, что проект нормативного акта о порядке выплат уже согласован. По словам Котякова, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подпишет документ в ближайшее время.

В июле президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с детьми 10 000 руб. из остатка материнского капитала. Глава государства подчеркнул, что необходимо организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать оставшиеся средства маткапитала.

Тогда же Котяков сообщил, что более 730 000 семей смогут забрать неиспользованный остаток до 10 000 руб. Он добавил, что оставшиеся средства возможно будет отправить на накопительную пенсию матери. О возможности получить остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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