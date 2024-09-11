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Патриарх Кирилл: Россия – пример почти идеальных отношений православия и ислама

Ведомости

Россия – это пример практически идеального взаимоотношения православия и ислама, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе лекции на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам патриарха, в России никогда не было межрелигиозной розни.

«Православные и мусульмане у нас братья по-настоящему, а не по дипломатическому этикету. Мы вместе работаем, у нас существуют организации, которые помогают нам координировать свою деятельность, в том числе и на политическом уровне», – подчеркнул патриарх.

По его словам, у православных россиян нет никаких причин враждовать с мусульманами.

«У нас все в порядке», – заверил глава Русской православной церкви.

27 марта, после теракта в «Крокус сити холле», патриарх подчеркнул недопустимость межрелигиозной розни. Он отметил, что недоброжелатели России «пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора». По его словам, «мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов, мечтающих уничтожить Россию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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