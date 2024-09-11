Патриарх Кирилл: Россия – пример почти идеальных отношений православия и ислама
Россия – это пример практически идеального взаимоотношения православия и ислама, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе лекции на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По словам патриарха, в России никогда не было межрелигиозной розни.
«Православные и мусульмане у нас братья по-настоящему, а не по дипломатическому этикету. Мы вместе работаем, у нас существуют организации, которые помогают нам координировать свою деятельность, в том числе и на политическом уровне», – подчеркнул патриарх.
По его словам, у православных россиян нет никаких причин враждовать с мусульманами.
«У нас все в порядке», – заверил глава Русской православной церкви.
27 марта, после теракта в «Крокус сити холле», патриарх подчеркнул недопустимость межрелигиозной розни. Он отметил, что недоброжелатели России «пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора». По его словам, «мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов, мечтающих уничтожить Россию».