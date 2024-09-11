Патриарх Кирилл: Россия – пример почти идеальных отношений православия и ислама

27 марта, после теракта в «Крокус сити холле», патриарх подчеркнул недопустимость межрелигиозной розни. Он отметил, что недоброжелатели России «пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора». По его словам, «мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов, мечтающих уничтожить Россию».