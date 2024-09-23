Комитет Госдумы одобрил проект о пожизненном сроке за вооруженный мятеж
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за вооруженный мятеж. Поправки предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.
«Предложить совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 г.», – говорится в решении комитета (цитата по ТАСС).
Законопроект был внесен правительством в Госдуму 13 июля. Изменить предлагается ст. 275 УК РФ (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж). В ст. 279 не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже, отмечалось в пояснительной записке.
Статью предлагается разбить на три части: первые две предусматривают ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Третья часть будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа. Максимальным наказанием по ней предлагается сделать пожизненное лишение свободы.