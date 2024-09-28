Turkish Airlines не пустила гражданина России на рейс из Стамбула в Панаму

Шатков пояснил агентству, что он готовился начать экспедицию в Антарктиду в ноябре и решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал, чтобы подготовить ее к переходу. Для этого он зарегистрировался на рейс из Черногории в Панаму с пересадкой в Стамбуле, получив два посадочных талона. Однако, долетев до Стамбула, он не смог продолжить свой маршрут из-за отказа турецкой авиакомпании. При этом в посадке на рейс до Панамы было отказано не только ему, но и еще нескольким путешественникам – в авиакомпании объяснили, что это якобы связано с тем, что обратный билет из Панамы не был приобретен одним платежом.