Turkish Airlines не пустила гражданина России на рейс из Стамбула в Панаму
Авиакомпания Turkish Airlines отказала гражданину России Глебу Шаткову в перелете рейсом Стамбул – Панама, в результате чего он потерял 3000 евро, которые были потрачены на покупку безвозвратных билетов, сообщает «РИА Новости».
Шатков пояснил агентству, что он готовился начать экспедицию в Антарктиду в ноябре и решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал, чтобы подготовить ее к переходу. Для этого он зарегистрировался на рейс из Черногории в Панаму с пересадкой в Стамбуле, получив два посадочных талона. Однако, долетев до Стамбула, он не смог продолжить свой маршрут из-за отказа турецкой авиакомпании. При этом в посадке на рейс до Панамы было отказано не только ему, но и еще нескольким путешественникам – в авиакомпании объяснили, что это якобы связано с тем, что обратный билет из Панамы не был приобретен одним платежом.
Пассажир добавил, что позже он получил письмо от Turkish Airlines, где его известили о включении в систему «безопасного отслеживания пассажиров», из-за чего ему на год запрещен вылет рейсами авиакомпании в ряд стран Латинской Америки. Точная причина такого решения не называлась, но среди возможных в письме отмечены отказ со стороны властей страны назначения, отсутствие необходимых документов и информации для поездки, а также риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну назначения.
В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут. Посольство РФ в Турции посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines.
25 апреля посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи со случаями недопуска российских туристов на рейсы Turkish Airlines, следующие в страны Латинской Америки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала гражданам РФ учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику.