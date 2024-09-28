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Turkish Airlines не пустила гражданина России на рейс из Стамбула в Панаму

Ведомости

Авиакомпания Turkish Airlines отказала гражданину России Глебу Шаткову в перелете рейсом Стамбул – Панама, в результате чего он потерял 3000 евро, которые были потрачены на покупку безвозвратных билетов, сообщает «РИА Новости».

Шатков пояснил агентству, что он готовился начать экспедицию в Антарктиду в ноябре и решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал, чтобы подготовить ее к переходу. Для этого он зарегистрировался на рейс из Черногории в Панаму с пересадкой в Стамбуле, получив два посадочных талона. Однако, долетев до Стамбула, он не смог продолжить свой маршрут из-за отказа турецкой авиакомпании. При этом в посадке на рейс до Панамы было отказано не только ему, но и еще нескольким путешественникам – в авиакомпании объяснили, что это якобы связано с тем, что обратный билет из Панамы не был приобретен одним платежом.

Пассажир добавил, что позже он получил письмо от Turkish Airlines, где его известили о включении в систему «безопасного отслеживания пассажиров», из-за чего ему на год запрещен вылет рейсами авиакомпании в ряд стран Латинской Америки. Точная причина такого решения не называлась, но среди возможных в письме отмечены отказ со стороны властей страны назначения, отсутствие необходимых документов и информации для поездки, а также риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну назначения.

В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут. Посольство РФ в Турции посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines.

25 апреля посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи со случаями недопуска российских туристов на рейсы Turkish Airlines, следующие в страны Латинской Америки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала гражданам РФ учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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