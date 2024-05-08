МИД России рекомендовал гражданам учитывать риски при поездках в Мексику
Россиянам рекомендовано учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова объяснила, что даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику – наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств – не является гарантией доступа на ее территорию. При любых подозрениях службы безопасности могут отказать в пересечении границы.
Москва, по словам представителя МИДа, настаивает на необходимости «уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов об обозначенных выше обстоятельствах» в контактах с властями Мексики, чтобы избежать негативного влияния на турпотоки между странами.
В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут. Посольство РФ в Турции посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines.
В Кремле заявили, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование возникшей проблемы. 25 апреля посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи со случаями недопуска российских туристов на рейсы Turkish Airlines, следующие в страны Латинской Америки.