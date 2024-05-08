МИД России рекомендовал гражданам учитывать риски при поездках в Мексику

В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут. Посольство РФ в Турции посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines.