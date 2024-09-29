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Солисту группы «Порнофильмы» грозит уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Ведомости

Солисту рок-группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.

Против Котлярова могут возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). В этом случае артисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет, уточнили агентству.

13 июня Тверской районный суд Москвы признал Котлярова виновным по статье о распространении фейков о ВС РФ, тогда ему назначили административный штраф в размере 50 000 руб. 27 сентября, по данным ТАСС, артиста снова оштрафовали за аналогичное правонарушение. Котлярову грозит уголовное дело, поскольку он дважды в течение года привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов 8 сентября 2023 г. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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