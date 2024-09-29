Солисту группы «Порнофильмы» грозит уголовное дело о дискредитации ВС РФ
Солисту рок-группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.
Против Котлярова могут возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). В этом случае артисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет, уточнили агентству.
13 июня Тверской районный суд Москвы признал Котлярова виновным по статье о распространении фейков о ВС РФ, тогда ему назначили административный штраф в размере 50 000 руб. 27 сентября, по данным ТАСС, артиста снова оштрафовали за аналогичное правонарушение. Котлярову грозит уголовное дело, поскольку он дважды в течение года привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов 8 сентября 2023 г. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.