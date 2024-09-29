Солисту группы «Порнофильмы» грозит уголовное дело о дискредитации ВС РФ

13 июня Тверской районный суд Москвы признал Котлярова виновным по статье о распространении фейков о ВС РФ, тогда ему назначили административный штраф в размере 50 000 руб. 27 сентября, по данным ТАСС, артиста снова оштрафовали за аналогичное правонарушение. Котлярову грозит уголовное дело, поскольку он дважды в течение года привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).