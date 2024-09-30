Обвиняемый в покушении на Прилепина приговорен к пожизненному заключению
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова – обвиняемого в покушении на писателя и политика Захара Прилепина, сообщает «РИА Новости».
«Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока – в колонии особого режима», – заявил судья во время заседания. Фигуранта дела также оштрафовали на 700 000 руб.
27 сентября гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для Пермякова. Предполагалось, что первые 10 лет обвиняемый может провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима.
Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию. По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Обвиняемый признал вину.