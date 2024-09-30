Обвиняемый в покушении на Прилепина приговорен к пожизненному заключению

Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию. По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Обвиняемый признал вину.