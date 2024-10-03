ФСБ задержала двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж

В ФСБ добавили, что перед сотрудниками ГУР Украины стояла задача по сбору сведений о защищенности границы между Россией и Литвой для «возможной нелегальной заброски агентуры». По данным службы, необходимую информацию они получали от своего агента из числа граждан Украины, который опрашивал жителей литовского приграничья. Для разведки также привлекались технические средства, утверждают в ЦОС.