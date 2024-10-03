ФСБ задержала двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж

ФСБ задержала двух сотрудников ГУР Украины за шпионажОни подозреваются в шпионаже и попытке выкрасть ребенка
В Калининграде Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщили в Центре общественных связей службы (ЦОС). Они подозреваются в шпионаже и попытке выкрасть ребенка.
Сотрудников задержали на российско-литовской границе. «При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», – говорится в сообщении ЦОС (цитата по ТАСС).
В ФСБ добавили, что перед сотрудниками ГУР Украины стояла задача по сбору сведений о защищенности границы между Россией и Литвой для «возможной нелегальной заброски агентуры». По данным службы, необходимую информацию они получали от своего агента из числа граждан Украины, который опрашивал жителей литовского приграничья. Для разведки также привлекались технические средства, утверждают в ЦОС.
После сбора данных сотрудники ГУР попытались пересечь границу России с территории Литвы, но их задержали. Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ: шпионаж. Задержанных поместят под стражу. В опубликованном ФСБ видео они признались, что хотели проникнуть в Россию, чтобы украсть ребенка.
1 октября ФСБ задержала в Севастополе двух гражданок России, которые с 2023 г. передавали информацию о военных объектах РФ разведке Украины. Женщинам грозит до восьми лет лишения свободы. Суд в Севастополе отправил их в СИЗО.