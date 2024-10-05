Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Кадыров и Алаудинов поздравили друг друга с днем рождения

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поздравили друг друга с днем рождения. 5 октября Кадыров отмечает 48-й день рождения, а Алаудинову исполнился 51 год.

Командир «Ахмата» в своем поздравлении назвал жизнь Кадырова примером «беззаветного служения своему народу». Алаудинов напомнил, что политик стал руководителем региона в тяжелое время, пообещав продолжить путь первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Результат реализации курса, как отметил командир «Ахмата», «превзошел все ожидания»: в Чечне полностью искоренили терроризм, возродили экономику, восстановили и построили сотни религиозных и социальных объектов, а «от войн не осталось и следа».

Кадыров в ответном поздравлении назвал Алаудинова патриотом, храбрым воином и «непримиримым борцом с фашизмом и нацизмом». Глава Чечни отметил, что знает его много лет и в годы борьбы с терроризмом командир «Ахмата» проявил свои самые лучшие воинские качества. ⠀

На его счету, как отметил политик, много успешно проведенных спецопераций по ликвидации членов бандформирований, а с начала специальной военной операции Алаудинов в числе первых отправился в зону боевых действий. Его подразделение по праву считается одним из самых эффективных и боеспособных, а на счету бойцов «огромное количество освобожденных населенных пунктов Донбасса», говорится в поздравлении.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных