Кадыров и Алаудинов поздравили друг друга с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поздравили друг друга с днем рождения. 5 октября Кадыров отмечает 48-й день рождения, а Алаудинову исполнился 51 год.
Командир «Ахмата» в своем поздравлении назвал жизнь Кадырова примером «беззаветного служения своему народу». Алаудинов напомнил, что политик стал руководителем региона в тяжелое время, пообещав продолжить путь первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Результат реализации курса, как отметил командир «Ахмата», «превзошел все ожидания»: в Чечне полностью искоренили терроризм, возродили экономику, восстановили и построили сотни религиозных и социальных объектов, а «от войн не осталось и следа».
Кадыров в ответном поздравлении назвал Алаудинова патриотом, храбрым воином и «непримиримым борцом с фашизмом и нацизмом». Глава Чечни отметил, что знает его много лет и в годы борьбы с терроризмом командир «Ахмата» проявил свои самые лучшие воинские качества. ⠀
На его счету, как отметил политик, много успешно проведенных спецопераций по ликвидации членов бандформирований, а с начала специальной военной операции Алаудинов в числе первых отправился в зону боевых действий. Его подразделение по праву считается одним из самых эффективных и боеспособных, а на счету бойцов «огромное количество освобожденных населенных пунктов Донбасса», говорится в поздравлении.