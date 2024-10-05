Кадыров и Алаудинов поздравили друг друга с днем рождения

На его счету, как отметил политик, много успешно проведенных спецопераций по ликвидации членов бандформирований, а с начала специальной военной операции Алаудинов в числе первых отправился в зону боевых действий. Его подразделение по праву считается одним из самых эффективных и боеспособных, а на счету бойцов «огромное количество освобожденных населенных пунктов Донбасса», говорится в поздравлении.