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NYT: жители Польши выступили против стройки американской АЭС рядом с советской

Ведомости

План по строительству американской атомной электростанции (АЭС) в районе Хочево на севере Польши столкнулся с сопротивлением местных жителей, хотя в целом проект пользуется поддержкой, передает газета The New York Times (NYT).

Три американских реактора Westinghouse, по данным газеты, планируется разместить на балтийском побережье в 16 км от заброшенной советской станции «Жарновец», строительство которой остановилось в 1990 г.

Ожидается, что стоимость новой станции составит более $35 млрд, и она станет первой действующей АЭС в республике. Реакторы будут способствовать достижению цели США по оказанию помощи странам Восточной и Центральной Европы «освободиться от российской энергии», заявил помощник министра энергетики по международным делам администрации президента США Джо Байдена Эндрю Лайт.

В Польше наблюдается подавляющая поддержка атомной станции, но мнения местных жителей, как отмечает газета, разделились по этому вопросу: одни приветствуют перспективу более чистой и дешевой энергии, а другие испытывают «ужас от реакторов у себя на пороге».

Глава Хочево Ярослав Бахи заявил о личных противоречиях в контексте размещения АЭС. Польша, по его словам, нуждается в атомной энергии для развития и прекращения зависимости от угля, но как житель прибрежной деревни Слайшево он выступает «против этого». Ядерные реакторы, указал он, можно разместить в другом месте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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