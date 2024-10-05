NYT: жители Польши выступили против стройки американской АЭС рядом с советской

Глава Хочево Ярослав Бахи заявил о личных противоречиях в контексте размещения АЭС. Польша, по его словам, нуждается в атомной энергии для развития и прекращения зависимости от угля, но как житель прибрежной деревни Слайшево он выступает «против этого». Ядерные реакторы, указал он, можно разместить в другом месте.