NYT: жители Польши выступили против стройки американской АЭС рядом с советской
План по строительству американской атомной электростанции (АЭС) в районе Хочево на севере Польши столкнулся с сопротивлением местных жителей, хотя в целом проект пользуется поддержкой, передает газета The New York Times (NYT).
Три американских реактора Westinghouse, по данным газеты, планируется разместить на балтийском побережье в 16 км от заброшенной советской станции «Жарновец», строительство которой остановилось в 1990 г.
Ожидается, что стоимость новой станции составит более $35 млрд, и она станет первой действующей АЭС в республике. Реакторы будут способствовать достижению цели США по оказанию помощи странам Восточной и Центральной Европы «освободиться от российской энергии», заявил помощник министра энергетики по международным делам администрации президента США Джо Байдена Эндрю Лайт.
В Польше наблюдается подавляющая поддержка атомной станции, но мнения местных жителей, как отмечает газета, разделились по этому вопросу: одни приветствуют перспективу более чистой и дешевой энергии, а другие испытывают «ужас от реакторов у себя на пороге».
Глава Хочево Ярослав Бахи заявил о личных противоречиях в контексте размещения АЭС. Польша, по его словам, нуждается в атомной энергии для развития и прекращения зависимости от угля, но как житель прибрежной деревни Слайшево он выступает «против этого». Ядерные реакторы, указал он, можно разместить в другом месте.