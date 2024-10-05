Захарова посетила BRICS+ Fashion Summit в Москве

Саммит BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 3 по 5 октября в МКЗ «Зарядье». Организатором форума стал Фонд моды при поддержке правительства Москвы. В рамках саммита состоялось открытие международной выставки «Наследие», на которой представлены коллекции более сорока дизайнеров.