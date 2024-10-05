Захарова посетила BRICS+ Fashion Summit в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.
«В эти дни в столице проходит Московская неделя моды и BRICS Fashion Summit. Заглянула, посмотрела, познакомилась с интересными людьми, без покупок не ушла», – отметила Захарова.
Саммит BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 3 по 5 октября в МКЗ «Зарядье». Организатором форума стал Фонд моды при поддержке правительства Москвы. В рамках саммита состоялось открытие международной выставки «Наследие», на которой представлены коллекции более сорока дизайнеров.
Форум BRICS+ Fashion Summit также проходил с 28 ноября по 2 декабря 2023 г. Саммит собрал экспертов, дизайнеров, основателей брендов и производителей одежды более чем из 60 стран. Общее число гостей мероприятия и зрителей онлайн-трансляций составило 3,5 млн.