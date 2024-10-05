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Захарова посетила BRICS+ Fashion Summit в Москве

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

«В эти дни в столице проходит Московская неделя моды и BRICS Fashion Summit. Заглянула, посмотрела, познакомилась с интересными людьми, без покупок не ушла», – отметила Захарова.

Саммит BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 3 по 5 октября в МКЗ «Зарядье». Организатором форума стал Фонд моды при поддержке правительства Москвы. В рамках саммита состоялось открытие международной выставки «Наследие», на которой представлены коллекции более сорока дизайнеров.

Форум BRICS+ Fashion Summit также проходил с 28 ноября по 2 декабря 2023 г. Саммит собрал экспертов, дизайнеров, основателей брендов и производителей одежды более чем из 60 стран. Общее число гостей мероприятия и зрителей онлайн-трансляций составило 3,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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