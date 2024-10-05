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Министр ЖКХ наградил Кадырова знаком «Почетный строитель России»

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Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова знаком «Почетный строитель России». Об этом сообщило «РИА Новости».

Высокую награду Кадыров получил за профессионализм, трудолюбие и верность профессии. Церемония ее вручения состоялась в рамках открытия в Грозном нового жилого комплекса.

Знаком «Почетный строитель России» награждаются высококвалифицированные работники организаций строительства, строительной индустрии, проектных, научных и учебных заведений строительной отрасли, а также лица, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли.

9 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер вручила главе Чечни премию Людвига Нобеля. Премия присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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