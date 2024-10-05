Министр ЖКХ наградил Кадырова знаком «Почетный строитель России»
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова знаком «Почетный строитель России». Об этом сообщило «РИА Новости».
Высокую награду Кадыров получил за профессионализм, трудолюбие и верность профессии. Церемония ее вручения состоялась в рамках открытия в Грозном нового жилого комплекса.
Знаком «Почетный строитель России» награждаются высококвалифицированные работники организаций строительства, строительной индустрии, проектных, научных и учебных заведений строительной отрасли, а также лица, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли.
9 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер вручила главе Чечни премию Людвига Нобеля. Премия присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством.