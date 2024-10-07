Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балфлота арестовали
Имущество бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» Алексея Ширинкина, обвиняемого по уголовному делу о хищении при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, арестовано, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.
Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 г. Минобороны России заключило с Главным военно-строительным управлением №4 контракт на строительство филиала Нахимовского училища в Калининграде в рамках гособоронзаказа. Следствие установило, что 2022 г. Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ по данному контракту. Ущерб государству составил более 100 млн руб.
Суд заключил Чистякову под стражу, а Ширинкин отправлен под домашний арест.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина», – говорится в сообщении.
В сентябре правоохранители задержали в Санкт-Петербурге генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, подозреваемого в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны РФ. Следствие полагает, что Михайлов завысил цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны. По версии СК, таким образом гендиректор «Ленбытхима» похитил более 20 млн руб.
В конце июля Хамовнический районный суд Москвы признал бизнесменов Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова виновными в хищении 488 млн руб. при реконструкции полигонов Минобороны РФ в Казахстане. Чесноков был приговорен к семи с половиной годам колонии общего режима, Лесных – к семи годам и четырем месяцам, а Титов – к шести с половиной годам.