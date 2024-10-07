Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балфлота арестовали

Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 г. Минобороны России заключило с Главным военно-строительным управлением №4 контракт на строительство филиала Нахимовского училища в Калининграде в рамках гособоронзаказа. Следствие установило, что 2022 г. Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ по данному контракту. Ущерб государству составил более 100 млн руб.