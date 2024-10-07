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Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балфлота арестовали

Ведомости

Имущество бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» Алексея Ширинкина, обвиняемого по уголовному делу о хищении при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, арестовано, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 г. Минобороны России заключило с Главным военно-строительным управлением №4 контракт на строительство филиала Нахимовского училища в Калининграде в рамках гособоронзаказа. Следствие установило, что 2022 г. Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ по данному контракту. Ущерб государству составил более 100 млн руб.

Суд заключил Чистякову под стражу, а Ширинкин отправлен под домашний арест.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина», – говорится в сообщении.

В сентябре правоохранители задержали в Санкт-Петербурге генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, подозреваемого в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны РФ. Следствие полагает, что Михайлов завысил цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны. По версии СК, таким образом гендиректор «Ленбытхима» похитил более 20 млн руб.

В конце июля Хамовнический районный суд Москвы признал бизнесменов Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова виновными в хищении 488 млн руб. при реконструкции полигонов Минобороны РФ в Казахстане. Чесноков был приговорен к семи с половиной годам колонии общего режима, Лесных – к семи годам и четырем месяцам, а Титов – к шести с половиной годам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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