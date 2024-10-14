NASA запустило космический аппарат Europa Clipper для изучения спутника Юпитера
С космодрома имени Кеннеди во Флориде стартовал ракетоноситель с космическим аппаратом Europa Clipper, который будет исследовать спутник Юпитера – Европу. Об этом сообщает NASA на своем сайте.
Основной целью миссии является поиск условий, способных поддерживать органическую жизнь на спутнике, где под ледяной поверхностью скрывается огромный океан.
Europa Clipper преодолеет 2,9 млрд км, чтобы достичь Юпитера в апреле 2030 г. Космический аппарат выйдет на орбиту вокруг Юрита и совершит 49 облетов Европы. На поверхность Европы аппарат садиться не будет. Europa Clipper несет девять научных приборов и гравитационный эксперимент, в котором используется телекоммуникационная система. Все научные приборы будут работать одновременно при каждом облете.
С развернутыми солнечными батареями Europa Clipper занимает площадь 30 м. Основная часть космического корабля состоит из отсека авионики, радиочастотного и двигательного модулей.