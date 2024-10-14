NASA запустило космический аппарат Europa Clipper для изучения спутника Юпитера

Europa Clipper преодолеет 2,9 млрд км, чтобы достичь Юпитера в апреле 2030 г. Космический аппарат выйдет на орбиту вокруг Юрита и совершит 49 облетов Европы. На поверхность Европы аппарат садиться не будет. Europa Clipper несет девять научных приборов и гравитационный эксперимент, в котором используется телекоммуникационная система. Все научные приборы будут работать одновременно при каждом облете.