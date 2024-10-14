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NASA запустило космический аппарат Europa Clipper для изучения спутника Юпитера

Ведомости

С космодрома имени Кеннеди во Флориде стартовал ракетоноситель с космическим аппаратом Europa Clipper, который будет исследовать спутник Юпитера – Европу. Об этом сообщает NASA на своем сайте.

Основной целью миссии является поиск условий, способных поддерживать органическую жизнь на спутнике, где под ледяной поверхностью скрывается огромный океан.

Europa Clipper преодолеет 2,9 млрд км, чтобы достичь Юпитера в апреле 2030 г. Космический аппарат выйдет на орбиту вокруг Юрита и совершит 49 облетов Европы. На поверхность Европы аппарат садиться не будет. Europa Clipper несет девять научных приборов и гравитационный эксперимент, в котором используется телекоммуникационная система. Все научные приборы будут работать одновременно при каждом облете.

С развернутыми солнечными батареями Europa Clipper занимает площадь 30 м. Основная часть космического корабля состоит из отсека авионики, радиочастотного и двигательного модулей.

Спутник Europa Clipper планировали запустить 10 октября, но NASA отложило запуск миссии, так как агентство и SpaceX проводили дополнительные проверки космического аппарата после того, как ураган «Милтон» обрушился на стартовую площадку во Флориде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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