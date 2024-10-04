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NASA готовится отправить космический аппарат в сторону Юпитера

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Спутник Europa Clipper планируется запустить 10 октября для исследования ледяного спутника Юпитера Европы, сообщает NASA.

Запуск планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX с пускового комплекса 39A Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 12:31 по восточному времени (19:31 мск).

Аппарат выйдет на орбиту Юпитера в апреле 2030 г. Он проведен детального обследование спутника Юпитера, чтобы определить, может ли его подледный океан иметь условия, подходящие для жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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