NASA готовится отправить космический аппарат в сторону Юпитера
Спутник Europa Clipper планируется запустить 10 октября для исследования ледяного спутника Юпитера Европы, сообщает NASA.
Запуск планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX с пускового комплекса 39A Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 12:31 по восточному времени (19:31 мск).
Аппарат выйдет на орбиту Юпитера в апреле 2030 г. Он проведен детального обследование спутника Юпитера, чтобы определить, может ли его подледный океан иметь условия, подходящие для жизни.