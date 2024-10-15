Движение в центре Москвы перекрыто из-за подозрительного предмета
Движение в центре Москвы перекрыто из-за подозрительного предмета, найденного около одной из машин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено», – сообщил собеседник агентства. На месте работают сотрудники полиции, добавил он.
15 октября также стало известно, что при взрыве автомобиля на юго-западе Москвы пострадали три человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Приоритетной является предпринимательская деятельность одного из пострадавших.