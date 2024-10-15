Движение в центре Москвы перекрыто из-за подозрительного предмета

15 октября также стало известно, что при взрыве автомобиля на юго-западе Москвы пострадали три человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Приоритетной является предпринимательская деятельность одного из пострадавших.