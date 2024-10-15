Пострадавший при взрыве авто на юго-западе Москвы мужчина находится в реанимации

Пострадавший при взрыве авто на юго-западе Москвы мужчина находится в реанимацииПриоритетной версией происшествия называется его предпринимательская деятельность
Мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на улице Профсоюзной в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал столичного СК.
Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Приоритетной является предпринимательская деятельность пострадавшего.
Три человека, в том числе шестилетний мальчик, пострадали при взрыве автомобиля на юго-западе Москвы 15 октября. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Telegram-канал Shot уточнял, что самодельное взрывное устройство лежало прикрытое детской пеленкой в пакете на капоте внедорожника TANK. Мужчина с 6-летним ребенком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель попытался убрать его, и в этот момент прозвучал взрыв.