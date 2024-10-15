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Каждый пятый деятель культуры Украины покидает страну и не возвращается

Ведомости

Каждый пятый деятель культуры Украины, уезжающий за границу в соответствии с разрешением минкульта страны, не возвращается обратно. Об этом сообщил глава ведомства Николай Точицкий, его слова передает портал Liga.net.

«Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен отметить, что из пяти уехавших один не возвращается», – сказал он.

До этого Точицкий заявлял о другой проблеме: учащиеся 10–11-х классов мужского пола стали чаще уезжать за границу. По мнению главы минкульта Украины, школьникам необходимо предложить качественное и профессиональное образование, чтобы они оставались в стране.

Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. В этот день началась специальная военная операция России. Во время действия военного положения ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей Конституции Украины. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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