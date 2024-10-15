Каждый пятый деятель культуры Украины покидает страну и не возвращается
Каждый пятый деятель культуры Украины, уезжающий за границу в соответствии с разрешением минкульта страны, не возвращается обратно. Об этом сообщил глава ведомства Николай Точицкий, его слова передает портал Liga.net.
«Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен отметить, что из пяти уехавших один не возвращается», – сказал он.
До этого Точицкий заявлял о другой проблеме: учащиеся 10–11-х классов мужского пола стали чаще уезжать за границу. По мнению главы минкульта Украины, школьникам необходимо предложить качественное и профессиональное образование, чтобы они оставались в стране.
Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. В этот день началась специальная военная операция России. Во время действия военного положения ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей Конституции Украины. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.