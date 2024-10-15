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Путин обновил состав Совета по культуре и искусству

Ведомости

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по культуре и искусству. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, глава государства утвердил состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству и состав его президиума. Заместителем Путина во главе совета остался руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров, а пост секретаря сохранил помощник президента Владимир Мединский.

Из указа следует, что в совет вошли руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и певец Ильдар Абдразаков.

Совет по культуре и искусству был образован указом президента России Бориса Ельцина «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» от 1 июля 1996 г. Пост председателя занимает глава государства, а для решения текущих вопросов формируется президиум совета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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