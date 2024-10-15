Путин обновил состав Совета по культуре и искусству
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по культуре и искусству. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, глава государства утвердил состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству и состав его президиума. Заместителем Путина во главе совета остался руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров, а пост секретаря сохранил помощник президента Владимир Мединский.
Из указа следует, что в совет вошли руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и певец Ильдар Абдразаков.
Совет по культуре и искусству был образован указом президента России Бориса Ельцина «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» от 1 июля 1996 г. Пост председателя занимает глава государства, а для решения текущих вопросов формируется президиум совета.