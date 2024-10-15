Путин обновил состав Совета по культуре и искусству

Совет по культуре и искусству был образован указом президента России Бориса Ельцина «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» от 1 июля 1996 г. Пост председателя занимает глава государства, а для решения текущих вопросов формируется президиум совета.