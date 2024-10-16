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Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве авто на юго-западе Москвы

Ведомости

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, сообщили в прокуратуре столицы. Им оказался житель города 1973 года рождения, расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

В столичном Следственном комитете заявили, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего. В ходе обыска по месту его проживания обнаружен схрон оружия.

По данным «Коммерсанта», потерпевшим является ресторатор Виктор Мишачев.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, информация о происшествии поступила в полицию около 8:00 мск. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания», – уточнила Волк. В ближайшее время задержанного передадут следователям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Приоритетной является предпринимательская деятельность одного из пострадавших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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