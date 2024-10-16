Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве авто на юго-западе Москвы
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, сообщили в прокуратуре столицы. Им оказался житель города 1973 года рождения, расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.
В столичном Следственном комитете заявили, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего. В ходе обыска по месту его проживания обнаружен схрон оружия.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, информация о происшествии поступила в полицию около 8:00 мск. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания», – уточнила Волк. В ближайшее время задержанного передадут следователям.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Приоритетной является предпринимательская деятельность одного из пострадавших.