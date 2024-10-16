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Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи

Ведомости

Министерство здравоохранения России представило проект госгарантий бесплатной медицинской помощи на три года вперед. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект программы содержит ряд новых положений по сравнению с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», – говорится в пояснительной записке к документу.

Министерство также впервые предложило регламентировать объемы помощи, которая может быть оказана по программе обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, в 2025 г. планируется охватить 5% трудоспособного населения (3,2 млн человек). Уточняется, что на реализацию проекта собираются выделить 4,4 млрд руб.

Кроме того, планируется увеличение госгарантий на 17,6% относительно 2024 г. Будет поднят и норматив объема медицинской помощи по профилю «Онкология» в условиях дневных стационаров по сравнению с текущим годом.

11 октября Минздрав на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Благодаря нововведению станет возможно проведение дополнительного обследования мужчин и женщин репродуктивного возраста, которое впервые смогут пройти более 19 млн человек. 30 августа ведомство расширило программу профилактических медицинских осмотров, включив в нее исследования на антитела к гепатиту С у россиян старше 25 лет.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджета, на 2025 г. в среднем увеличены на 18%, на 2026 г. – в среднем на 8,8%, на 2027 г. – в среднем на 7,2%, следует из проекта.

15 октября «Ведомости» сообщали о запланированной в Москве масштабной модернизации амбулаторной и стационарной медпомощи в ближайшие три года, на которую власти города направят 141,1 млрд руб. Расходы столичного бюджета на развитие здравоохранения в этот период вырастут на 8% и превысят 1,1 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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