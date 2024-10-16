Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджета, на 2025 г. в среднем увеличены на 18%, на 2026 г. – в среднем на 8,8%, на 2027 г. – в среднем на 7,2%, следует из проекта.