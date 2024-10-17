Минспорт призвал развивать фиджитал-движение в России
Фиджитал-движение нужно развивать во всех регионах России, заявил директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов на международном форуме «Россия – спортивная держава».
«Это сочетание цифрового и реального, важное направление с большими перспективами. Нужно, чтобы фиджитал-направление развивалось, чтобы как можно больше молодых людей к этому подключалось, чтобы мы могли вовлечь людей в занятия физической культурой и спортом. Самое главное – обмениваться знаниями и технологиями, наша задача, чтобы фиджитал-направление развивалось во всех регионах», – сказал он (цитата по ТАСС).
Уразов добавил, что «пусть вирус в хорошем значении фиджитала захватит всех, чтобы все были благодарны России за это направление». Он также поблагодарил команду «Игр будущего» и заявил, что соревнования по фиджитал-спорту впервые в мире состоялись в России.
Фиджитал-спорт – сочетание цифрового и физического пространств, в том числе дополненной и виртуальной реальности. Такой вид спорта включает в себя соревнования в индивидуальном и командном форматах.
С 21 февраля по 3 марта в Казани прошли первые международные «Игры будущего». Они включали соревнования по 21 технологической дисциплине с объединением классического и цифрового спорта. Турнир поделен на пять направлений, названных «вызовами»: «Спорт», «Стратегия», «Технологии», «Тактика» и «Скорость». Самый большой призовой фонд был отдан вызову «Спорт» ($4,8 млн), в котором прошли соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-хоккею, фиджитал-баскетболу, фиджитал-единоборствам и др.
Осенью 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагал выплачивать призовые в криптовалюте во избежание санкционных последствий для участников международных игр.