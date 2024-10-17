Минспорт призвал развивать фиджитал-движение в России

«Это сочетание цифрового и реального, важное направление с большими перспективами. Нужно, чтобы фиджитал-направление развивалось, чтобы как можно больше молодых людей к этому подключалось, чтобы мы могли вовлечь людей в занятия физической культурой и спортом. Самое главное – обмениваться знаниями и технологиями, наша задача, чтобы фиджитал-направление развивалось во всех регионах», – сказал он (цитата по ТАСС).