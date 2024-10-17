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Минспорт призвал развивать фиджитал-движение в России

Ведомости

Фиджитал-движение нужно развивать во всех регионах России, заявил директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов на международном форуме «Россия – спортивная держава».

«Это сочетание цифрового и реального, важное направление с большими перспективами. Нужно, чтобы фиджитал-направление развивалось, чтобы как можно больше молодых людей к этому подключалось, чтобы мы могли вовлечь людей в занятия физической культурой и спортом. Самое главное – обмениваться знаниями и технологиями, наша задача, чтобы фиджитал-направление развивалось во всех регионах», – сказал он (цитата по ТАСС).

Уразов добавил, что «пусть вирус в хорошем значении фиджитала захватит всех, чтобы все были благодарны России за это направление». Он также поблагодарил команду «Игр будущего» и заявил, что соревнования по фиджитал-спорту впервые в мире состоялись в России.

Фиджитал-спорт – сочетание цифрового и физического пространств, в том числе дополненной и виртуальной реальности. Такой вид спорта включает в себя соревнования в индивидуальном и командном форматах.

С 21 февраля по 3 марта в Казани прошли первые международные «Игры будущего». Они включали соревнования по 21 технологической дисциплине с объединением классического и цифрового спорта. Турнир поделен на пять направлений, названных «вызовами»: «Спорт», «Стратегия», «Технологии», «Тактика» и «Скорость». Самый большой призовой фонд был отдан вызову «Спорт» ($4,8 млн), в котором прошли соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-хоккею, фиджитал-баскетболу, фиджитал-единоборствам и др.

Осенью 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагал выплачивать призовые в криптовалюте во избежание санкционных последствий для участников международных игр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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