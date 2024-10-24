В McDonald's назвали лук в чизбургерах возможной причиной кишечной инфекции
Случаи отравления кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с нарезанным луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах (в России он был известен под названием «Роял чизбургер»). Об этом сообщил президент McDonald's USA Джо Эрлингер в видеообращении.
«Сегодня, после консультаций с регулирующими органами <...> мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах. Мы также приняли решение временно убрать из меню четвертьфунтовые чизбургеры в некоторых штатах», – сказал он.
В сообщении компании отмечается, что нарезанный лук, который используется в этих чизбургерах, поставляется одним поставщиком, который обслуживает три распределительных центра. В целях предосторожности компания временно запретила их продавать в заведениях в штатах Колорадо, Канзас, Юта и Вайоминг, а также в некоторых районах Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы.
23 октября стало известно, что один человек умер, десятки подхватили инфекцию, вызванную энтеропатогенной кишечной палочкой E. coli O157:H7. Акции крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания в связи с этим упали примерно на 6%. По словам одного из американских скотопромышленников, вспышка заболевания также может оказать давление на американские фьючерсы на крупный рогатый скот, поставив под угрозу спрос на говядину.