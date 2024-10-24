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В McDonald's назвали лук в чизбургерах возможной причиной кишечной инфекции

Ведомости

Случаи отравления кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с нарезанным луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах (в России он был известен под названием «Роял чизбургер»). Об этом сообщил президент McDonald's USA Джо Эрлингер в видеообращении.

«Сегодня, после консультаций с регулирующими органами <...> мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах. Мы также приняли решение временно убрать из меню четвертьфунтовые чизбургеры в некоторых штатах», – сказал он.

В сообщении компании отмечается, что нарезанный лук, который используется в этих чизбургерах, поставляется одним поставщиком, который обслуживает три распределительных центра. В целях предосторожности компания временно запретила их продавать в заведениях в штатах Колорадо, Канзас, Юта и Вайоминг, а также в некоторых районах Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы.

23 октября стало известно, что один человек умер, десятки подхватили инфекцию, вызванную энтеропатогенной кишечной палочкой E. coli O157:H7. Акции крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания в связи с этим упали примерно на 6%. По словам одного из американских скотопромышленников, вспышка заболевания также может оказать давление на американские фьючерсы на крупный рогатый скот, поставив под угрозу спрос на говядину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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