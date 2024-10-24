В McDonald's назвали лук в чизбургерах возможной причиной кишечной инфекции

23 октября стало известно, что один человек умер, десятки подхватили инфекцию, вызванную энтеропатогенной кишечной палочкой E. coli O157:H7. Акции крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания в связи с этим упали примерно на 6%. По словам одного из американских скотопромышленников, вспышка заболевания также может оказать давление на американские фьючерсы на крупный рогатый скот, поставив под угрозу спрос на говядину.