Неизвестные напали на колонну Росгвардии в пригороде Грозного
Неизвестные напали на колонну Росгвардии в пригороде Грозного, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», – говорится в сообщении.
Пострадавшего направили на больницу.
Нападавших разыскивают, сообщили в Росгвардии. О других подробностях произошедшего не сообщается.
28 августа сотрудники ФСБ России задержали в Ингушетии шестерых человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православную церковь, сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Задержанными оказались приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации.