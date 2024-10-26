Председатель Федерации независимых профсоюзов Шмаков покинет свой пост

Но о кадровых перестановках должны объявить на внеочередном съезде ФНПР 29 октября в Москве, пишет РБК. На нем также будут внесены изменения в устав организации. Предполагается, что в рамках изменения организационной структуры Шмаков займет должность президента ФНПР. В федерации также появится еще одна руководящая должность. Ее займет нынешний заместитель председателя организации Сергей Черногаев. Собеседник издания в ФНПР отметил, что пока неясно, как именно будут разграничены полномочия между президентом и генеральным секретарем организации. Также есть вероятность, что пост, который займет Черногаев, будет назван иначе. Общий смысл нововведений источник связал с желанием Шмакова провести поэтапный трансфер полномочий.