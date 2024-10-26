Председатель Федерации независимых профсоюзов Шмаков покинет свой пост

Председатель Федерации независимых профсоюзов Шмаков покинет свой постОн перейдет на почетную должность, говорят источники
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков покинет свой пост. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в организации и собеседника, знакомого с подготовкой кадровых решений. Источник «Ведомостей» также говорил о подготовке такого решения. По словам одного из собеседников «Ведомостей», еще летом обсуждался возможный уход Шмакова осенью на «почетную представительскую должность», при которой непосредственным управлением ФНПР займется другой человек. Тогда другие источники «Ведомостей» относились к такой вероятности скептически, замечая, что это не первая попытка «отодвинуть» лидера профсоюзов.
Но о кадровых перестановках должны объявить на внеочередном съезде ФНПР 29 октября в Москве, пишет РБК. На нем также будут внесены изменения в устав организации. Предполагается, что в рамках изменения организационной структуры Шмаков займет должность президента ФНПР. В федерации также появится еще одна руководящая должность. Ее займет нынешний заместитель председателя организации Сергей Черногаев. Собеседник издания в ФНПР отметил, что пока неясно, как именно будут разграничены полномочия между президентом и генеральным секретарем организации. Также есть вероятность, что пост, который займет Черногаев, будет назван иначе. Общий смысл нововведений источник связал с желанием Шмакова провести поэтапный трансфер полномочий.
Шмаков родился 12 августа 1949 г. Работал на московских предприятиях оборонной промышленности. В 1986 г. был избран председателем Московского городского комитета профсоюза рабочих оборонной промышленности. Занимал пост председателя бюро ЦК профсоюза рабочих оборонной промышленности по руководству профсоюзными организациями Москвы в 1988–1990 гг. В 1990 г. избран председателем Московского городского совета профсоюзов. В 1993 г. впервые был избран председателем ФНПР, переизбирался на эту должность семь раз. Член Госсовета и центрального штаба движения «Народный фронт «За Россию», координатор профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Федерация независимых профсоюзов России была основана в начале 1990-х гг. и сейчас объединяет более 19 млн членов профсоюзов. Также в наследство от советских профсоюзов ФНПР и ее региональным структурам перешла собственность, в том числе Дом союзов, где 29 октября пройдет съезд организации. Кроме того, ФНПР со стороны профсоюзов является членов Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (другие члены комиссии – работодатели и правительство).