Пять человек пострадали в результате нападения с ножом в Пекине
Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе Хайдянь в Пекине. В результате пострадали пять человек, включая трех несовершеннолетних. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Нападение произошло в 15:20 по местному времени (10:20 мск). Нападавший был задержан на месте происшествия. Муниципальное управление полиции района Хайдянь сообщило, что подозреваемым является 50-летний Тан Моуму.
Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время ведется расследование инцидента.
25 октября злоумышленник напал с ножом на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. В результате нападения в больницу были госпитализированы четыре человека с ранениями различной степени тяжести. Подозреваемого задержали. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что задержанный – 44-летний местный житель.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.