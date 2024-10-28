Бастрыкин поручил помочь Азербайджану в расследовании убийства актера Ткача
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил помочь азербайджанским коллегам в расследовании убийства в Баку 85-летнего актера Иосифа Ткача и его жены Людмилы. Об этом сообщили в СК.
«[Бастрыкин] поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера в Баку», – говорится в сообщении.
Убийство пожилой пары произошло 22 октября. Тела были обнаружены в их квартире. Подозреваемый в убийстве Ислам Хадыев 1973 г. р. задержан.
В прошлом Ткач служил актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Также известен по российскому фильму «Граф Крестовский». Его жена Людмила была школьным преподавателем алгебры.
Причиной убийства мог стать конфликт из-за денежного долга. Издание 1News писало, что Хадыев в прошлом работал мастером в квартире супругов и просил у пары деньги в долг. Убийство, предположительно, произошло после требований супругов вернуть средства.