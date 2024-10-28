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Бастрыкин поручил помочь Азербайджану в расследовании убийства актера Ткача

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил помочь азербайджанским коллегам в расследовании убийства в Баку 85-летнего актера Иосифа Ткача и его жены Людмилы. Об этом сообщили в СК.

«[Бастрыкин] поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера в Баку», – говорится в сообщении.

Убийство пожилой пары произошло 22 октября. Тела были обнаружены в их квартире. Подозреваемый в убийстве Ислам Хадыев 1973 г. р. задержан.

В прошлом Ткач служил актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Также известен по российскому фильму «Граф Крестовский». Его жена Людмила была школьным преподавателем алгебры.

Причиной убийства мог стать конфликт из-за денежного долга. Издание 1News писало, что Хадыев в прошлом работал мастером в квартире супругов и просил у пары деньги в долг. Убийство, предположительно, произошло после требований супругов вернуть средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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