Умер актер из «Глухаря» Юрий Пономаренко
Актер Юрий Пономаренко, сыгравший в сериале «Глухарь», умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что тело актера с травмой затылка нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Следов криминала не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
Пономаренко родился 7 марта 1975 г. Окончил Екатеринбургский театральный институт. С 1997 г. работал в Театре Романа Виктюка. Участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Коварство и любовь» и «Нездешний сад». Актер также снимался в сериалах «Глухарь», «Дальнобойщики», «Склифосовский», «Погоня за тенью», «Карпов», «След» и др.