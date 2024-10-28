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Умер актер из «Глухаря» Юрий Пономаренко

Ведомости

Актер Юрий Пономаренко, сыгравший в сериале «Глухарь», умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что тело актера с травмой затылка нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Следов криминала не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Пономаренко родился 7 марта 1975 г. Окончил Екатеринбургский театральный институт. С 1997 г. работал в Театре Романа Виктюка. Участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Коварство и любовь» и «Нездешний сад». Актер также снимался в сериалах «Глухарь», «Дальнобойщики», «Склифосовский», «Погоня за тенью», «Карпов», «След» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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