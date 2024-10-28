Умер актер из «Глухаря» Юрий Пономаренко

Пономаренко родился 7 марта 1975 г. Окончил Екатеринбургский театральный институт. С 1997 г. работал в Театре Романа Виктюка. Участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Коварство и любовь» и «Нездешний сад». Актер также снимался в сериалах «Глухарь», «Дальнобойщики», «Склифосовский», «Погоня за тенью», «Карпов», «След» и др.