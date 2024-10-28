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Минспорт предложил выплатить призерам Олимпиады в Париже по 2,5 млн рублей

Ведомости

Министерство спорта разработало проект, согласно которому предлагается выплатить по 2,5 млн руб. призерам Олимпиады в Париже. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект распоряжения устанавливает размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн руб. за золотую медаль, 2,5 млн руб. за серебряную медаль, 1,7 млн руб. – за бронзовую», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Минспорт также предложил выплатить денежное вознаграждение тренерам, которые обеспечили подготовку спортсменов. Для них общий размер единовременной выплаты устанавливается следующим образом: 3,2 млн руб. за золотую медаль спортсмена, 2 млн руб. за серебряную и 1,36 млн руб. за бронзовую.

Для специалистов, включенных в перечень кандидатов в спортивные сборные команды РФ и обеспечивших подготовку российских спортсменов, тоже предлагаются выплаты: 800 000 руб. за золотую медаль атлета, 500 000 руб. за серебряную и 340 000 руб. – за бронзовую.

В Олимпиаде в Париже, которая прошла с 26 июля по 11 августа, приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Команда России завоевала одну серебряную награду: в женском парном разряде в теннисе 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер заняли второе место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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