Минспорт предложил выплатить призерам Олимпиады в Париже по 2,5 млн рублей

Для специалистов, включенных в перечень кандидатов в спортивные сборные команды РФ и обеспечивших подготовку российских спортсменов, тоже предлагаются выплаты: 800 000 руб. за золотую медаль атлета, 500 000 руб. за серебряную и 340 000 руб. – за бронзовую.