Минспорт предложил выплатить призерам Олимпиады в Париже по 2,5 млн рублей
Министерство спорта разработало проект, согласно которому предлагается выплатить по 2,5 млн руб. призерам Олимпиады в Париже. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проект распоряжения устанавливает размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн руб. за золотую медаль, 2,5 млн руб. за серебряную медаль, 1,7 млн руб. – за бронзовую», – говорится в пояснительной записке к постановлению.
Минспорт также предложил выплатить денежное вознаграждение тренерам, которые обеспечили подготовку спортсменов. Для них общий размер единовременной выплаты устанавливается следующим образом: 3,2 млн руб. за золотую медаль спортсмена, 2 млн руб. за серебряную и 1,36 млн руб. за бронзовую.
Для специалистов, включенных в перечень кандидатов в спортивные сборные команды РФ и обеспечивших подготовку российских спортсменов, тоже предлагаются выплаты: 800 000 руб. за золотую медаль атлета, 500 000 руб. за серебряную и 340 000 руб. – за бронзовую.
В Олимпиаде в Париже, которая прошла с 26 июля по 11 августа, приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Команда России завоевала одну серебряную награду: в женском парном разряде в теннисе 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер заняли второе место.