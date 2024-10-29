МЧС: пожар на Волоколамском шоссе локализован
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
28 октября на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошло возгорание. МЧС сообщало, что в 22:55 мск на площади 150 кв м горят 12 бытовок. Сотрудники службы вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона. К 23:25 мск площадь возгорания увеличилась до 200 кв м.
26 октября в помещении столичного автосервиса на первом этаже административного здания в Силикатном проезде начался пожар. Горели три автомобиля и оборудование. Офисную часть здания люди покидали самостоятельно. Сотрудники МЧС спасли двоих человек. Их обнаружили в смежных с автосервисом помещениях. Возгорание ликвидировали. По данным ведомства, при пожаре пострадали три человека.