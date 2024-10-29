МЧС: пожар на Волоколамском шоссе локализован

26 октября в помещении столичного автосервиса на первом этаже административного здания в Силикатном проезде начался пожар. Горели три автомобиля и оборудование. Офисную часть здания люди покидали самостоятельно. Сотрудники МЧС спасли двоих человек. Их обнаружили в смежных с автосервисом помещениях. Возгорание ликвидировали. По данным ведомства, при пожаре пострадали три человека.