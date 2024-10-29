Шмаков объяснил свой уход с поста председателя Федерации независимых профсоюзов

Отвечая на вопрос «Ведомостей», почему все перестановки произошли на внеочередном съезде, а не на прошедшем съезде в апреле, Шмаков рассказал, что «наконец-то выработали форму». Он был председателем ФНПР более 30 лет. В день ухода Шмакова с поста президент РФ Владимир Путин подписал указ о его награждении «Орденом за заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие профсоюзного движения и многолетнюю добросовестную работу».