Шмаков объяснил свой уход с поста председателя Федерации независимых профсоюзов
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков покинул этот пост и занял должность президента организации. Новым председателем избран Сергей Черногаев, который ранее являлся его заместителем. Перестановки произошли на внеочередном съезде 29 октября, сообщается в Telegram-канале федерации.
Шмаков рассказал «Ведомостям», что среди его полномочий как президента ФНПР будут «связи с нашими контрагентами – с законодательной и исполнительной властью по тем вопросам, которыми мы занимаемся, <…> также будут и стратегические вопросы».
Кроме того, президент ФНПР будет развивать международное сотрудничество.
«У нас большие связи с международным профсоюзным движением. Мы имеем там серьезные позиции. Это тоже надо развивать, тем более на фоне саммита БРИКС. Мы организовывали профсоюзный форум БРИКС, который собрал представителей 15 стран», – пояснил он.
Отвечая на вопрос «Ведомостей», почему все перестановки произошли на внеочередном съезде, а не на прошедшем съезде в апреле, Шмаков рассказал, что «наконец-то выработали форму». Он был председателем ФНПР более 30 лет. В день ухода Шмакова с поста президент РФ Владимир Путин подписал указ о его награждении «Орденом за заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие профсоюзного движения и многолетнюю добросовестную работу».
26 октября РБК со ссылкой на источники в организации и собеседника, знакомого с подготовкой кадровых решений, писал, что Шмаков покинет свой пост. Источник «Ведомостей» также говорил о подготовке такого решения. По словам одного из собеседников «Ведомостей», еще летом обсуждался возможный уход Шмакова осенью на «почетную представительскую должность», при которой непосредственным управлением ФНПР займется другой человек.