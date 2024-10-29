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Шмаков объяснил свой уход с поста председателя Федерации независимых профсоюзов

Ведомости

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков покинул этот пост и занял должность президента организации. Новым председателем избран Сергей Черногаев, который ранее являлся его заместителем. Перестановки произошли на внеочередном съезде 29 октября, сообщается в Telegram-канале федерации.

Шмаков рассказал «Ведомостям», что среди его полномочий как президента ФНПР будут «связи с нашими контрагентами – с законодательной и исполнительной властью по тем вопросам, которыми мы занимаемся, <…> также будут и стратегические вопросы».

Кроме того, президент ФНПР будет развивать международное сотрудничество.

«У нас большие связи с международным профсоюзным движением. Мы имеем там серьезные позиции. Это тоже надо развивать, тем более на фоне саммита БРИКС. Мы организовывали профсоюзный форум БРИКС, который собрал представителей 15 стран», – пояснил он.

Отвечая на вопрос «Ведомостей», почему все перестановки произошли на внеочередном съезде, а не на прошедшем съезде в апреле, Шмаков рассказал, что «наконец-то выработали форму». Он был председателем ФНПР более 30 лет. В день ухода Шмакова с поста президент РФ Владимир Путин подписал указ о его награждении «Орденом за заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие профсоюзного движения и многолетнюю добросовестную работу».

26 октября РБК со ссылкой на источники в организации и собеседника, знакомого с подготовкой кадровых решений, писал, что Шмаков покинет свой пост. Источник «Ведомостей» также говорил о подготовке такого решения. По словам одного из собеседников «Ведомостей», еще летом обсуждался возможный уход Шмакова осенью на «почетную представительскую должность», при которой непосредственным управлением ФНПР займется другой человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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