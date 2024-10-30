В СПЧ предлагают выдворять из России мигрантов с наркотической зависимостью
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает выдворять из России мигрантов с наркотической зависимостью или отказывать таким людям во въезде в страну. Это следует из общественно-экспертного доклада «Миграционная политика и национальные цели развития России», подготовленного СПЧ.
При выявлении у иностранцев, работающих в России, признаков наркотической зависимости врачи должны обязательном порядке уведомлять об этом Министерство внутренних дел, говорится в документе.
«Диагностированная в установленном порядке наркотическая зависимость должна являться основанием для выдворения иностранца и/или отказа ему во въезде», – также следует из доклада.