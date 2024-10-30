В СПЧ предлагают выдворять из России мигрантов с наркотической зависимостью

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает выдворять из России мигрантов с наркотической зависимостью или отказывать таким людям во въезде в страну. Это следует из общественно-экспертного доклада «Миграционная политика и национальные цели развития России», подготовленного СПЧ.