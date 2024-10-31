Ущерб по делу о поставках некачественного питания для ВС России не был возмещен
Руководители АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), обвиняемые в поставках некачественного питания для нужд Минобороны России, не возместили ущерб размером 1,3 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Он [ущерб] не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется», – цитирует агентство собеседника.
В апреле Басманный суд Москвы взял под стражу троих руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат» – Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Фигурантам инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Арестованные обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ, стоимость контрактов на которые была заведомо завышена и не соответствовала качеству продукции.
В начале октября ТАСС писал, что один из фигурантов дела о поставке некачественных сухпайков в российскую армию дал показания на бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, находящегося под следствием по делу о мошенничестве.
В июле официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании Булгакова. Против него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «РИА Новости» писали, что Булгаков якобы лоббировал интересы липецкого пищевого комбината. В августе «Ведомости» со ссылкой на материалы суда сообщили, что бывший заместитель министра обороны мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг.