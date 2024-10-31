Ущерб по делу о поставках некачественного питания для ВС России не был возмещен

В июле официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании Булгакова. Против него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «РИА Новости» писали, что Булгаков якобы лоббировал интересы липецкого пищевого комбината. В августе «Ведомости» со ссылкой на материалы суда сообщили, что бывший заместитель министра обороны мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг.