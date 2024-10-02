ТАСС: фигурант дела о некачественных сухпайках дал показания на Булгакова

26 июля о задержании Булгакова силовиками сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В отношении бывшего замминистра возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце июля «РИА Новости» писали, что Булгаков якобы лоббировал интересы липецкого пищевого комбината. 22 августа «Ведомости» со ссылкой на материалы суда писали, что экс-замминистр обороны мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг.