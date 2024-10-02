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ТАСС: фигурант дела о некачественных сухпайках дал показания на Булгакова

Ведомости

Один из фигурантов дела о поставке некачественных сухпайков в российскую армию дал показания на бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Один из фигурантов дела о сухпайках во время допроса заявил, что Булгаков располагает сведениями, которые могут быть интересны следователям, расследующим дело», – сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, кто именно дал показания и в каком процессуальном статусе он находится.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал троих руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат» – Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Им вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Арестованные обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ, стоимость контрактов на которые была заведомо завышена и не соответствовала качеству продукции. По данным ТАСС, сумма ущерба из-за поставок 9 млн пайков в Вооруженные силы РФ по завышенной цене составила 1,3 млрд руб.

26 июля о задержании Булгакова силовиками сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В отношении бывшего замминистра возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце июля «РИА Новости» писали, что Булгаков якобы лоббировал интересы липецкого пищевого комбината. 22 августа «Ведомости» со ссылкой на материалы суда писали, что экс-замминистр обороны мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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