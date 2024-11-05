В Госдуме предложили предупреждать водителей о нарушениях красным сигналом

1 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которыми вводится ответственность за опасное вождение. В соответствии с текстом документа, водителей предлагается штрафовать на суммы от 3000 до 5000 руб. За повторное правонарушение им будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.