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В Госдуме предложили предупреждать водителей о нарушениях красным сигналом

Ведомости

В момент превышения скорости водителей могут сразу начать предупреждать о нарушении красным сигналом. Соответствующий законопроект готовится внести в Госдуму 5 ноября глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

В документе указано, что стационарные средства фиксации и передвижные средства фиксации будут одновременно с нарушением ПДД подавать сигнал красного цвета. По мнению авторов документа, такая мера будет иметь психологический эффект и может заставить водителя, сразу почувствовав себя нарушителем, стать более внимательным.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 г.

1 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которыми вводится ответственность за опасное вождение. В соответствии с текстом документа, водителей предлагается штрафовать на суммы от 3000 до 5000 руб. За повторное правонарушение им будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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