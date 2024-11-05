В Госдуме предложили предупреждать водителей о нарушениях красным сигналом
В момент превышения скорости водителей могут сразу начать предупреждать о нарушении красным сигналом. Соответствующий законопроект готовится внести в Госдуму 5 ноября глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
В документе указано, что стационарные средства фиксации и передвижные средства фиксации будут одновременно с нарушением ПДД подавать сигнал красного цвета. По мнению авторов документа, такая мера будет иметь психологический эффект и может заставить водителя, сразу почувствовав себя нарушителем, стать более внимательным.
В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 г.
1 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которыми вводится ответственность за опасное вождение. В соответствии с текстом документа, водителей предлагается штрафовать на суммы от 3000 до 5000 руб. За повторное правонарушение им будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.