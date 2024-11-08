Прокурор попросил приговорить педиатра Буянову к шести годам за фейки о ВС РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Буяновой 2 февраля. Поводом для этого стала насмешка над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что педиатр московской поликлиники во время приема пациентов якобы негативно отозвалась о действиях российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.