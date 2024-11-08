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Прокурор попросил приговорить педиатра Буянову к шести годам за фейки о ВС РФ

Ведомости

Прокурор попросил назначить врачу-педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой по делу о фейках о российской армии, наказание в виде шести лет колонии общего режима. Об этом адвокат фигурантки Оскар Черджиев сообщил ТАСС.

Буяновой инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). По словам представителя защиты, прокурор озвучил запрос в ходе прений сторон.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Буяновой 2 февраля. Поводом для этого стала насмешка над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что педиатр московской поликлиники во время приема пациентов якобы негативно отозвалась о действиях российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.

3 февраля Тушинский суд назначил Буяновой запрет определенных действий, но в конце апреля фигурантку отправили в СИЗО. Меру пресечения ужесточили потому, что женщина без уведомления органов расследования сменила место жительства и выехала в другой регион, нарушив запрет определенных действий.

Вину Буянова не признала, писал ТАСС в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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