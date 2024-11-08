Прокурор попросил приговорить педиатра Буянову к шести годам за фейки о ВС РФ
Прокурор попросил назначить врачу-педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой по делу о фейках о российской армии, наказание в виде шести лет колонии общего режима. Об этом адвокат фигурантки Оскар Черджиев сообщил ТАСС.
Буяновой инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). По словам представителя защиты, прокурор озвучил запрос в ходе прений сторон.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Буяновой 2 февраля. Поводом для этого стала насмешка над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что педиатр московской поликлиники во время приема пациентов якобы негативно отозвалась о действиях российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.
3 февраля Тушинский суд назначил Буяновой запрет определенных действий, но в конце апреля фигурантку отправили в СИЗО. Меру пресечения ужесточили потому, что женщина без уведомления органов расследования сменила место жительства и выехала в другой регион, нарушив запрет определенных действий.