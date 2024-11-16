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Смерть премьера Мариинского театра Шклярова не связана с криминалом

Ведомости

Смерть премьера Мариинского театра Владимира Шклярова не носит криминального характера, он умер естественной смертью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

В Мариинском театре днем сообщили, что заслуженный артист России Шкляров «трагически погиб» ночью 16 ноября. О причине смерти не сообщалось, дату прощания в театре пообещали опубликовать дополнительно.

«Он умер естественной смертью, это не криминал», – сказали агентству в оперативных службах.

Шклярову было 39 лет, родился в Ленинграде, окончил академию русского балета имени Вагановой (класс педагога Виталия Афанаскова) в 2003 г. В том же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 г. – премьер. В сезоне 2016-2017 гг. был премьером Баварского государственного балета, с 2017 г. – приглашенный премьер труппы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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