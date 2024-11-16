Смерть премьера Мариинского театра Шклярова не связана с криминалом

Шклярову было 39 лет, родился в Ленинграде, окончил академию русского балета имени Вагановой (класс педагога Виталия Афанаскова) в 2003 г. В том же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 г. – премьер. В сезоне 2016-2017 гг. был премьером Баварского государственного балета, с 2017 г. – приглашенный премьер труппы.