Смерть премьера Мариинского театра Шклярова не связана с криминалом
Смерть премьера Мариинского театра Владимира Шклярова не носит криминального характера, он умер естественной смертью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.
В Мариинском театре днем сообщили, что заслуженный артист России Шкляров «трагически погиб» ночью 16 ноября. О причине смерти не сообщалось, дату прощания в театре пообещали опубликовать дополнительно.
«Он умер естественной смертью, это не криминал», – сказали агентству в оперативных службах.
Шклярову было 39 лет, родился в Ленинграде, окончил академию русского балета имени Вагановой (класс педагога Виталия Афанаскова) в 2003 г. В том же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 г. – премьер. В сезоне 2016-2017 гг. был премьером Баварского государственного балета, с 2017 г. – приглашенный премьер труппы.