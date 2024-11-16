Из шахты «Таштагольская» извлекли тело погибшего горняка
Спасатели извлекли тело погибшего в шахте «Таштагольская» на юге Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Специалисты установили пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала.
Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло при добыче руды в ночь на 16 ноября. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера. Пострадал один человек. По данным прокуратуры, обрушение горной массы произшло после подземного толчка классом 5,4. Спасательную операцию приостановили после повторного толчка, позднее разбор завалов возобновили.
Уголовное дело возбудили по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). СК ведет допрос свидетелей, изымает технологическую документацию, назначаются необходимые экспертизы.