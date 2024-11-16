Из шахты «Таштагольская» извлекли тело погибшего горняка

Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло при добыче руды в ночь на 16 ноября. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера. Пострадал один человек. По данным прокуратуры, обрушение горной массы произшло после подземного толчка классом 5,4. Спасательную операцию приостановили после повторного толчка, позднее разбор завалов возобновили.