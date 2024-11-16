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Из шахты «Таштагольская» извлекли тело погибшего горняка

Ведомости

Спасатели извлекли тело погибшего в шахте «Таштагольская» на юге Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Специалисты установили пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала.

Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло при добыче руды в ночь на 16 ноября. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера. Пострадал один человек. По данным прокуратуры, обрушение горной массы произшло после подземного толчка классом 5,4. Спасательную операцию приостановили после повторного толчка, позднее разбор завалов возобновили.

Уголовное дело возбудили по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). СК ведет допрос свидетелей, изымает технологическую документацию, назначаются необходимые экспертизы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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