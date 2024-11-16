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При обрушении шахты в Кузбассе под завалами оказался рабочий

Инцидент произошел после подземного толчка классом 5,4
Ведомости

На юге Кемеровской области в шахте «Таштагольская» обрушилась кровля, пострадал один человек, второй рабочий оказался под завалами, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло в ночь на 16 ноября при производстве работ по добыче руды, уточняет следственное управление СК России по региону. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера, горноспасатели ищут одного рабочего. На месте работают 25 специалистов и пять единиц техники федерального ведомства.

Позднее МЧС сообщило о повторном горном ударе в шахте.

«Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

После обрушения следствие возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности проводит прокуратура города Таштагола, сообщает надзорное ведомство региона. Там уточнили, что обрушение горной массы в шахте произошло после «геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4». Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, на место выехал прокурор Таштагола Андрей Брайко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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