При обрушении шахты в Кузбассе под завалами оказался рабочий

Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло в ночь на 16 ноября при производстве работ по добыче руды, уточняет следственное управление СК России по региону. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера, горноспасатели ищут одного рабочего. На месте работают 25 специалистов и пять единиц техники федерального ведомства.