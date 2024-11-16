При обрушении шахты в Кузбассе под завалами оказался рабочий

При обрушении шахты в Кузбассе под завалами оказался рабочийИнцидент произошел после подземного толчка классом 5,4
На юге Кемеровской области в шахте «Таштагольская» обрушилась кровля, пострадал один человек, второй рабочий оказался под завалами, сообщает Telegram-канал МЧС России.
Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло в ночь на 16 ноября при производстве работ по добыче руды, уточняет следственное управление СК России по региону. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера, горноспасатели ищут одного рабочего. На месте работают 25 специалистов и пять единиц техники федерального ведомства.
«Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
После обрушения следствие возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности проводит прокуратура города Таштагола, сообщает надзорное ведомство региона. Там уточнили, что обрушение горной массы в шахте произошло после «геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4». Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, на место выехал прокурор Таштагола Андрей Брайко.