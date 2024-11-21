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В Москве прогнозируется пятибалльный шторм

Ведомости

В Москве 21 ноября ожидается пятибалльный шторм с сильными порывами ветра, пик придется на вечер текущего дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С увеличением градиента атмосферного давления в Москве и окрестностях в первой половине дня ветер в порывах задувает до 15–18 м/с. С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17–22 м/с, а местами – 25 м/с», – говорится в сообщении.

Тишковец пояснил, что такой напор воздуха эквивалентен давлению ветра силой 32–44 кг на 1 м площади. Он может стать причиной падения деревьев, слабозакрепленных конструкций, повреждения кровли и обрыва линий электропередачи.

По данным метеоролога, пик штормового ветра придется на период с 17:00 до 22:00 мск. С наступлением 22 ноября ветер должен замедлиться до 10–15 м/с.

В конце апреля в столице наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c, который сопровождался перепадами температуры. В результате упали более 100 деревьев в Москве и Московской области, ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка». О пострадавших не сообщалось. Из-за непогоды в городе закрывали некоторые общественные места, в том числе парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. 20 июня в Москве из-за непогоды также объявили «оранжевый» уровень опасности. В столице временно закрыли парки культуры и отдыха, фестивальные площадки. Как сообщал столичный дептранс, двое пассажиров трамвая пострадали из-за непогоды – металлический лист, сорванный порывом ветра, влетел в вагон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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