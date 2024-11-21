В Москве прогнозируется пятибалльный шторм

В конце апреля в столице наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c, который сопровождался перепадами температуры. В результате упали более 100 деревьев в Москве и Московской области, ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка». О пострадавших не сообщалось. Из-за непогоды в городе закрывали некоторые общественные места, в том числе парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. 20 июня в Москве из-за непогоды также объявили «оранжевый» уровень опасности. В столице временно закрыли парки культуры и отдыха, фестивальные площадки. Как сообщал столичный дептранс, двое пассажиров трамвая пострадали из-за непогоды – металлический лист, сорванный порывом ветра, влетел в вагон.