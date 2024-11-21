В Москве прогнозируется пятибалльный шторм
В Москве 21 ноября ожидается пятибалльный шторм с сильными порывами ветра, пик придется на вечер текущего дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С увеличением градиента атмосферного давления в Москве и окрестностях в первой половине дня ветер в порывах задувает до 15–18 м/с. С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17–22 м/с, а местами – 25 м/с», – говорится в сообщении.
Тишковец пояснил, что такой напор воздуха эквивалентен давлению ветра силой 32–44 кг на 1 м площади. Он может стать причиной падения деревьев, слабозакрепленных конструкций, повреждения кровли и обрыва линий электропередачи.
По данным метеоролога, пик штормового ветра придется на период с 17:00 до 22:00 мск. С наступлением 22 ноября ветер должен замедлиться до 10–15 м/с.
В конце апреля в столице наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c, который сопровождался перепадами температуры. В результате упали более 100 деревьев в Москве и Московской области, ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка». О пострадавших не сообщалось. Из-за непогоды в городе закрывали некоторые общественные места, в том числе парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. 20 июня в Москве из-за непогоды также объявили «оранжевый» уровень опасности. В столице временно закрыли парки культуры и отдыха, фестивальные площадки. Как сообщал столичный дептранс, двое пассажиров трамвая пострадали из-за непогоды – металлический лист, сорванный порывом ветра, влетел в вагон.