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Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Российский композитор Игорь Крутой награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени Крутого Игоря Яковлевича – композитора, продюсера, члена «Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», – говорится в указе о награждении госнаградами.

Крутой – автор более трехсот песен, музыки к кинофильмам и телесериалам. Основатель и сопредседатель жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская новая волна». С 1991 г. является заслуженным деятелем искусств РФ, а с 1996 г. – народным артистом России. В 2009 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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