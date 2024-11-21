Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Крутой – автор более трехсот песен, музыки к кинофильмам и телесериалам. Основатель и сопредседатель жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская новая волна». С 1991 г. является заслуженным деятелем искусств РФ, а с 1996 г. – народным артистом России. В 2009 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.