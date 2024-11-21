Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Российский композитор Игорь Крутой награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени Крутого Игоря Яковлевича – композитора, продюсера, члена «Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», – говорится в указе о награждении госнаградами.
Крутой – автор более трехсот песен, музыки к кинофильмам и телесериалам. Основатель и сопредседатель жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская новая волна». С 1991 г. является заслуженным деятелем искусств РФ, а с 1996 г. – народным артистом России. В 2009 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.