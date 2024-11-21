Кассация одобрила приостановку прав X5 Retail Group в российской «дочке»

По данным компании, данный вердикт подразумевает, что владельцы ГДР X5 будут обязаны принять акции российской «дочки» пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность также присутствует. Завершение судебного процесса предполагает, что российская «дочка» теперь сможет получить листинг на Мосбирже.