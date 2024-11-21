Кассация одобрила приостановку прав X5 Retail Group в российской «дочке»
Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций о заморозке корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» по иску Минпромторга у компании X5 Retail Group, говорится в картотеке арбитражных дел.
Жалоба X5 Retail Group, принятая к производству 10 сентября, была отклонена. Минпромторг 29 марта сообщил X5 о подаче заявления в суд относительно приостановления корпоративных прав в «Корпоративный центр ИКС 5».
10-й арбитражный апелляционный суд в середине лета рассмотрел жалобу корпорации, после чего оставил без изменений решение Арбитражного суда Московской области.
По данным компании, данный вердикт подразумевает, что владельцы ГДР X5 будут обязаны принять акции российской «дочки» пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность также присутствует. Завершение судебного процесса предполагает, что российская «дочка» теперь сможет получить листинг на Мосбирже.