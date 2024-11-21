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Кассация одобрила приостановку прав X5 Retail Group в российской «дочке»

Ведомости

Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций о заморозке корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» по иску Минпромторга у компании X5 Retail Group, говорится в картотеке арбитражных дел.

Жалоба X5 Retail Group, принятая к производству 10 сентября, была отклонена. Минпромторг 29 марта сообщил X5 о подаче заявления в суд относительно приостановления корпоративных прав в «Корпоративный центр ИКС 5».

10-й арбитражный апелляционный суд в середине лета рассмотрел жалобу корпорации, после чего оставил без изменений решение Арбитражного суда Московской области.

По данным компании, данный вердикт подразумевает, что владельцы ГДР X5 будут обязаны принять акции российской «дочки» пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность также присутствует. Завершение судебного процесса предполагает, что российская «дочка» теперь сможет получить листинг на Мосбирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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