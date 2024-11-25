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При падении грузового самолета на жилой дом в Вильнюсе погиб пилот

Ведомости

Грузовой самолёт потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, пишет Reuters со ссылкой на представителя аэропорта.

Самолёт, которым управляла авиакомпания SWIFT от имени DHL, вылетел из Лейпцига и упал на жилой дом, сообщил представитель правительственного Национального центра по управлению кризисными ситуациями. После удара дом загорелся. 12 жителей были эвакуированы, пострадавших не было.

По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, один пилот погиб, пишет Lrystas.

Из-за ЧП работа Вильнюсского аэропорта не была остановлена, но вылеты самолетов ограничили. Движение на перекрестках улиц Лиепкальнис и Жирняй перекрыли. Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Василяускас сообщил, что улица Лиепкалнис будет закрыта для движения транспорта до тех пор, пока пожар не будет потушен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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