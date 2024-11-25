При падении грузового самолета на жилой дом в Вильнюсе погиб пилот

Из-за ЧП работа Вильнюсского аэропорта не была остановлена, но вылеты самолетов ограничили. Движение на перекрестках улиц Лиепкальнис и Жирняй перекрыли. Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Василяускас сообщил, что улица Лиепкалнис будет закрыта для движения транспорта до тех пор, пока пожар не будет потушен.