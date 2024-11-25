При падении грузового самолета на жилой дом в Вильнюсе погиб пилот
Грузовой самолёт потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, пишет Reuters со ссылкой на представителя аэропорта.
Самолёт, которым управляла авиакомпания SWIFT от имени DHL, вылетел из Лейпцига и упал на жилой дом, сообщил представитель правительственного Национального центра по управлению кризисными ситуациями. После удара дом загорелся. 12 жителей были эвакуированы, пострадавших не было.
Из-за ЧП работа Вильнюсского аэропорта не была остановлена, но вылеты самолетов ограничили. Движение на перекрестках улиц Лиепкальнис и Жирняй перекрыли. Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Василяускас сообщил, что улица Лиепкалнис будет закрыта для движения транспорта до тех пор, пока пожар не будет потушен.