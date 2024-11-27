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Кириенко: количество заявок на «Знание. Премия» выросло в шесть раз

Ведомости

С 2021 г. количество заявок на участие в «Знание. Премия» увеличилось в шесть раз в 2024 г. – с 3000 до 19 500, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках заседания почетного жюри просветительской награды.

«У нас беспрецедентное количество участников. Количество заявок выросло в шесть раз – 19 500. В два раза выросло количество стран – 56. Представлены все континенты, кроме Австралии и Антарктиды», – сказал он. Кириенко предложил в следующем году, помимо общероссийского финала, провести региональные финалы.

Российское общество «Знание» учредило награду в 2021 г. В этом году в шорт-лист премии вошли 62 просветителя, 43 проекта и шесть компаний. Решение о включении в шорт-лист принимал экспертный совет «Знание. Премия» – в его состав вошли 163 управленца из ряда сфер.

Премия «Знание» учреждена для того, чтобы подчеркивать достижения российских деятелей, популяризаторов науки. Кроме того, премией могут быть удостоены просветительские проекты из разных научных областей. В 2024 г. премия проходит в четвертый раз.

В 2023 г. было получено 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран для участия в премии. Из них лауреатами стали 29 претендентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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