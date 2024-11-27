Кириенко: количество заявок на «Знание. Премия» выросло в шесть раз
С 2021 г. количество заявок на участие в «Знание. Премия» увеличилось в шесть раз в 2024 г. – с 3000 до 19 500, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках заседания почетного жюри просветительской награды.
«У нас беспрецедентное количество участников. Количество заявок выросло в шесть раз – 19 500. В два раза выросло количество стран – 56. Представлены все континенты, кроме Австралии и Антарктиды», – сказал он. Кириенко предложил в следующем году, помимо общероссийского финала, провести региональные финалы.
Российское общество «Знание» учредило награду в 2021 г. В этом году в шорт-лист премии вошли 62 просветителя, 43 проекта и шесть компаний. Решение о включении в шорт-лист принимал экспертный совет «Знание. Премия» – в его состав вошли 163 управленца из ряда сфер.
Премия «Знание» учреждена для того, чтобы подчеркивать достижения российских деятелей, популяризаторов науки. Кроме того, премией могут быть удостоены просветительские проекты из разных научных областей. В 2024 г. премия проходит в четвертый раз.
В 2023 г. было получено 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран для участия в премии. Из них лауреатами стали 29 претендентов.