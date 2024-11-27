Кириенко: количество заявок на «Знание. Премия» выросло в шесть раз

С 2021 г. количество заявок на участие в «Знание. Премия» увеличилось в шесть раз в 2024 г. – с 3000 до 19 500, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках заседания почетного жюри просветительской награды.