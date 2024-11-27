Politis: власти Кипра отозвали «золотые паспорта» у ряда российских бизнесменов
Кабинет министров Кипра отозвал «золотые паспорта» у 77 иностранных инвесторов, в список попали российский бизнесмен Олег Дерипаска и экс-владелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк, сообщает кипрское издание Politis. В перечне оказался также украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
«Список включает в себя известных российских мультимиллионеров, а также малазийского биржевого брокера Джо Лоу, который находится в розыске по всему миру за мошенничество и финансовые преступления», – сообщает издание.
По данным кипрского СМИ, сам список был подготовлен около месяца назад. Помимо 77 инвесторов, «золотые паспорта» отозвали и у членов их семей. В сам перечень вошли те, кто предоставил ложную информацию при получении документов, не соблюдал правила натурализации либо привлекался к уголовной ответственности.
Также «золотых паспортов» лишили бизнесмена Григория Березкина, экс-совладельца компании «Новые оружейные технологии» Яна Абрамова, нефтяного магната из Петербурга Али Беглова и экс-сотрудника «Инкредитбанка» Дмитрия Моторина. Как отмечает издание, процедура отзыва «золотых паспортов» занимает много времени. Согласно кипрским законам, кабмин прежде чем издать указ о лишении гражданства письменно информирует об этом заинтересованное лицо и предоставляет право оспорить это решение. Позднее вопрос рассматривает независимая комиссия и передает свой вердикт правительству, которое уже оформляет соответствующий указ об отзыве гражданства конкретного инвестора и членов его семьи.