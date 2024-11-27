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Politis: власти Кипра отозвали «золотые паспорта» у ряда российских бизнесменов

Ведомости

Кабинет министров Кипра отозвал «золотые паспорта» у 77 иностранных инвесторов, в список попали российский бизнесмен Олег Дерипаска и экс-владелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк, сообщает кипрское издание Politis. В перечне оказался также украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

«Список включает в себя известных российских мультимиллионеров, а также малазийского биржевого брокера Джо Лоу, который находится в розыске по всему миру за мошенничество и финансовые преступления», – сообщает издание.

По данным кипрского СМИ, сам список был подготовлен около месяца назад. Помимо 77 инвесторов, «золотые паспорта» отозвали и у членов их семей. В сам перечень вошли те, кто предоставил ложную информацию при получении документов, не соблюдал правила натурализации либо привлекался к уголовной ответственности.

Также «золотых паспортов» лишили бизнесмена Григория Березкина, экс-совладельца компании «Новые оружейные технологии» Яна Абрамова, нефтяного магната из Петербурга Али Беглова и экс-сотрудника «Инкредитбанка» Дмитрия Моторина. Как отмечает издание, процедура отзыва «золотых паспортов» занимает много времени. Согласно кипрским законам, кабмин прежде чем издать указ о лишении гражданства письменно информирует об этом заинтересованное лицо и предоставляет право оспорить это решение. Позднее вопрос рассматривает независимая комиссия и передает свой вердикт правительству, которое уже оформляет соответствующий указ об отзыве гражданства конкретного инвестора и членов его семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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