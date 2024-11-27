ВС постановил повторно пересмотреть жалобу на приговор фигуранту дела «Сети»

В апреле того же года Дорофеев и Левченко заявили о намерении прекратить бега и явиться в полицию с повинной. Иванкин и Полтавец приняли решение их убить. Злоумышленники обманом заманили Дорофеева и Левченко в лес, где и реализовали свой план. Как сообщается на сайте суда, девушку убил Иванкин, нанеся ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. После этого Полтавец выстрелил в Дорофеева из самозарядного карабина, а затем нанес удар ножом. Мужчина также скончался на месте.