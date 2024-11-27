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ВС постановил повторно пересмотреть жалобу на приговор фигуранту дела «Сети»

Ведомости

Верховный суд РФ отменил решение апелляционной инстанции по жалобе на приговор осужденному на 24 года колонии участнику террористического сообщества «Сеть» (признана в РФ террористической и запрещена) Максиму Иванкину, сообщил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Алексей Михальчик.

В частности, Верховный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и стороны потерпевших, которые настаивали на причастности Иванкина к убийству одного из членов сообщества 21-летнего Артема Дорофеева. По делу будет назначено новое апелляционное заседание.

В ходе рассмотрения дела Иванкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц в связи с выполнением данными лицами общественного долга, группой лиц по предварительному сговору). В феврале 2024 г. Рязанский областной суд приговорил Иванкина, обвиняемого в убийстве двух человек (его также признали виновным в убийстве другого сторонника движения 19-летней Екатерины Левченко), к 24 годам колонии. В июне 2-й апелляционный суд оправдал Иванкина по одному из эпизодов убийства.

В этой связи прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали апелляционное решение в Верховном суде. 10 января коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла Иванкину обвинительный вердикт без снисхождения. Как было установлено, в отношении участника «Сети» с апреля 2017 г. велось преследование по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств. Опасаясь наказания, он решил покинуть Пензу и вместе со своими знакомыми – Дорофеевым, Левченко и Алексеем Полтавцем, которые также опасались задержания, – скрылся в Рязанской области.

В апреле того же года Дорофеев и Левченко заявили о намерении прекратить бега и явиться в полицию с повинной. Иванкин и Полтавец приняли решение их убить. Злоумышленники обманом заманили Дорофеева и Левченко в лес, где и реализовали свой план. Как сообщается на сайте суда, девушку убил Иванкин, нанеся ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. После этого Полтавец выстрелил в Дорофеева из самозарядного карабина, а затем нанес удар ножом. Мужчина также скончался на месте.

В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Их признали виновными в «организации деятельности террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Самые большие сроки получили Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), Илья Шакурский (16 лет), Андрей Чернов (14 лет) и Максим Иванкин (13 лет), которые также были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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