ВС постановил повторно пересмотреть жалобу на приговор фигуранту дела «Сети»
Верховный суд РФ отменил решение апелляционной инстанции по жалобе на приговор осужденному на 24 года колонии участнику террористического сообщества «Сеть» (признана в РФ террористической и запрещена) Максиму Иванкину, сообщил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Алексей Михальчик.
В частности, Верховный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и стороны потерпевших, которые настаивали на причастности Иванкина к убийству одного из членов сообщества 21-летнего Артема Дорофеева. По делу будет назначено новое апелляционное заседание.
В ходе рассмотрения дела Иванкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц в связи с выполнением данными лицами общественного долга, группой лиц по предварительному сговору). В феврале 2024 г. Рязанский областной суд приговорил Иванкина, обвиняемого в убийстве двух человек (его также признали виновным в убийстве другого сторонника движения 19-летней Екатерины Левченко), к 24 годам колонии. В июне 2-й апелляционный суд оправдал Иванкина по одному из эпизодов убийства.
В этой связи прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали апелляционное решение в Верховном суде. 10 января коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла Иванкину обвинительный вердикт без снисхождения. Как было установлено, в отношении участника «Сети» с апреля 2017 г. велось преследование по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств. Опасаясь наказания, он решил покинуть Пензу и вместе со своими знакомыми – Дорофеевым, Левченко и Алексеем Полтавцем, которые также опасались задержания, – скрылся в Рязанской области.
В апреле того же года Дорофеев и Левченко заявили о намерении прекратить бега и явиться в полицию с повинной. Иванкин и Полтавец приняли решение их убить. Злоумышленники обманом заманили Дорофеева и Левченко в лес, где и реализовали свой план. Как сообщается на сайте суда, девушку убил Иванкин, нанеся ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. После этого Полтавец выстрелил в Дорофеева из самозарядного карабина, а затем нанес удар ножом. Мужчина также скончался на месте.
В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Их признали виновными в «организации деятельности террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Самые большие сроки получили Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), Илья Шакурский (16 лет), Андрей Чернов (14 лет) и Максим Иванкин (13 лет), которые также были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.