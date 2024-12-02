Кабмин одобрил дополнительный отпуск полицейским - ветеранам боевых действий
Правительство поддержало законопроект, который подразумевает предоставление дополнительного отпуска сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.
Длительность отпуска составит 15 дней. «Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – говорится в заключении кабмина.
В правительстве обратили внимание, что в инициативе не прописана периодичность предоставления дополнительного отпуска. Кроме того, авторам законопроекта необходимо проработать вопрос сохранения денежного довольствия на указанный период – предполагается, что оно будет выплачиваться «в пределах фонда оплаты труда заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».
Законопроект о дополнительном отпуске был внесен в Госдуму в августе этого года. Среди авторов инициативы – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель председателя ГД Борис Чернышов и председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Изменения затронут ст. 63 закона «О службе в органах внутренних дел».
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, согласно закону «О статусе военнослужащих», военным – ветеранам боевых действий, помимо основного отпуска, предоставляется дополнительный продолжительностью 15 суток. Многие сотрудники ОВД тоже проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. При этом у них нет права на дополнительный отпуск.