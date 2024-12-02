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Кабмин одобрил дополнительный отпуск полицейским - ветеранам боевых действий

Ведомости

Правительство поддержало законопроект, который подразумевает предоставление дополнительного отпуска сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Длительность отпуска составит 15 дней. «Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – говорится в заключении кабмина.

В правительстве обратили внимание, что в инициативе не прописана периодичность предоставления дополнительного отпуска. Кроме того, авторам законопроекта необходимо проработать вопрос сохранения денежного довольствия на указанный период – предполагается, что оно будет выплачиваться «в пределах фонда оплаты труда заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

Законопроект о дополнительном отпуске был внесен в Госдуму в августе этого года. Среди авторов инициативы – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель председателя ГД Борис Чернышов и председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Изменения затронут ст. 63 закона «О службе в органах внутренних дел».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, согласно закону «О статусе военнослужащих», военным – ветеранам боевых действий, помимо основного отпуска, предоставляется дополнительный продолжительностью 15 суток. Многие сотрудники ОВД тоже проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. При этом у них нет права на дополнительный отпуск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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