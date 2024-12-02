Кабмин одобрил дополнительный отпуск полицейским - ветеранам боевых действий

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, согласно закону «О статусе военнослужащих», военным – ветеранам боевых действий, помимо основного отпуска, предоставляется дополнительный продолжительностью 15 суток. Многие сотрудники ОВД тоже проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. При этом у них нет права на дополнительный отпуск.